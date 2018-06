Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 14.06.2018 (hib 417/2018)

Berlin: (hib/mwo) Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung des Entwurfs einer Verordnung über die Ausgestaltung der Gesellschafterliste durch das Bundesjustizministerium (BR-Drucksache 105/18) am 6. April 2018 fragt die FDP-Fraktion die Bundesregierung, ob ihr die kritische Reaktion des Deutschen Notarvereins dazu vom 3. Mai 2018 bekannt ist. Weiter wollen die Abgeordneten in der Kleinen Anfrage (19/2617) wissen, ob sich die Bundesregierung zu der in der Stellungnahme des Notarvereins angeführten Kritik eine Meinung gebildet hat und ob sie die Regelungen der Verordnung für zeitgemäß und tauglich für absehbare Entwicklungen hält.