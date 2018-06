Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 14.06.2018 (hib 418/2018)

Berlin: (hib/AW) Seminare zur politischen Bildung im Rahmen der pädagogischen Begleitung des Bundesfreiwilligendienstes werden ausschließlich von Dozenten der Bildungszentren des Bundes durchgeführt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2491) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit. Die Dozenten verfügten grundsätzlich über einen Hochschulabschluss und nachgewiesene Qualifikationen und Erfahrungen in der politischen Bildung sowie über fachdidaktische, methodische und soziale Kompetenzen. Der Bundesregierung sind laut eigener Aussage keine Fälle bekannt, in denen von den Dozenten gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen wurde.