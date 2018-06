Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 20.06.2018 (hib 427/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (19/2627) die Mikroplastik-Belastung deutscher Gewässer. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, welche Daten sie zur Belastung sowie zu den Quellen des Mikroplastik-Eintrags in die Gewässer hat.