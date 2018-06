Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 22.06.2018 (hib 437/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die Eschen in Deutschland leiden zunehmend an einer aus dem Baltikum eingeschleppten Pilzkrankheit. Seit dem Jahr 2008 seien ganze Eschenwälder abgestorben, ohne Aussicht darauf, dass sich Resistenzen bilden, heißt es in einer Kleinen Anfrage der FDP (19/2783). Die Abgeordneten wollen deshalb von der Bundesregierung wissen, ob es einen nationalen Aktionsplan gegen das sogenannten Eschentriebsterben gibt und ob die Forstwirtschaft die Verbreitung des Pilzes aktiv unterbindet.