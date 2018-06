Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 25.06.2018 (hib 446/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Stand des Vergabeverfahrens für die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Toll Collect GmbH, die das Lkw-Mautsystem in Deutschland betreibt, und für den Abschluss eines neuen Mautsystem-Betreibervertrags erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/2602). Die Grünen wollen unter anderem wissen, ob eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellt worden ist, in der die Variante des dauerhaften Verbleibs der Toll Collect-Anteile beim Bund mit der geplanten Veräußerung verglichen wurde.