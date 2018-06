Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.06.2018 (hib 456/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach "Menschen- und Umweltrechten" in Kolumbien vor der Aufnahme des Landes in die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/2380). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche Kriterien für den Beitritt gelten und inwieweit Menschenrechtsverletzungen diesem entgegenstehen.