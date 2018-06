Verteidigung/Kleine Anfrage - 28.06.2018 (hib 469/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Beförderungen im Bundesverteidigungsministerium. In einer Kleinen Anfrage (19/2832) will sie unter anderem wissen, wie lange die durchschnittliche Wartezeit für eine Beförderung ab der Besoldungsgruppe A16 beträgt. Zudem will sie erfahren, wie viele Fälle es seit Beginn des Jahres 2018 gab, bei denen eine oder mehrere Verwendungsebenen beziehungsweise eine oder mehrere Besoldungsebenen bei Beförderungen übersprungen wurden.