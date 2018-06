Verteidigung/Kleine Anfrage - 28.06.2018 (hib 469/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Informationen über den Verteidigungsfall in Deutschland und in der Nato. In einer Kleinen Anfrage (19/2829) will sie unter anderem wissen, über welche Aufwuchsfähigkeit die Nato-Staaten verfügen. Zudem möchte sie erfahren, welche Ausrüstungsgegenstände bei der Bundeswehr für Reservisten vorgehalten werden und wie viele Handwaffen für Reservisten im Verteidigungsfall für Reservisten zur Verfügung stünden.