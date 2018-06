Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 29.06.2018 (hib 473/2018)

Berlin: (hib/SCR) Das Weddellmeer in der Antarktis soll nach Willen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen das größte Meeresschutzgebiet der Welt werden. In einem gemeinsamen Antrag (19/2985), der am Freitag beschlossen werden soll, drücken die Fraktionen ihre Unterstützung gegenüber der Bundesregierung aus, dieses Vorhaben bei der kommenden Jahrestagung der "Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis" im Oktober umzusetzen.

Laut Antrag hatte die EU unter maßgeblicher Vorbereitung der Bundesregierung vorgeschlagen, das Gebiet unter Schutz zu stellen. Die Fraktionen begründen die Schutzwürdigkeit damit, dass das Weddellmeer ein "einzigartiges Ökosystem mit bisher wenigen menschlichen Einflüssen" sei. Handlungsbedarf bestünde, da das Meer zunehmend dem Druck von internationalen Fischfangflotten ausgesetzt sei.