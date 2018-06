Finanzen/Antwort - 29.06.2018 (hib 475/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung hat keinen statistischen Nachweis über die Höhe der jährlichen Überweisungen der Bundeskassen an Privatpersonen. So ein Nachweis sei auch nicht erforderlich, teilt sie in ihrer Antwort (19/2887) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/2478) mit.