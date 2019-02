Wirtschaft und Energie/Antwort - 26.02.2019 (hib 216/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung strebt eine Anpassung der europäischen Normen bei Störpegeln an. Im Rahmen der konsensbasierten Gremienarbeit arbeite die Bundesnetzagentur gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag an einer Anpassung der Harmonisierten Europäischen Normen an aktuelle Störszenarien, erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/7649) auf eine Kleine Anfrage (19/7136) der Fraktion Die Linke. "Die elektromagnetische Umgebung hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend verändert, dass Geräte in ihrer Verbreitungsdichte zugenommen haben und auch ihre typischen Gebrauchsabstände gesunken sind", heißt es zur Begründung. Die Bundesregierung äußert sich auch detailliert zu bestimmten Normen und Pegeln sowie elektromagnetisches Störpotenzial von elektrischen Geräten.