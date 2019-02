Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.02.2019 (hib 217/2019)

Berlin: (hib/STO) Um die Standorte der Bundesbehörden in Deutschland geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/7892). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, in welchen Bundesländern Ende vergangenen Jahres welche Bundesbehörden ihren Hauptsitz hatten und wie viele Beamte und Angestellte dort arbeiten. Auch möchte sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung die Verlegung von Bundesbehörden in die neuen Bundesländer plant.