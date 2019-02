Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.02.2019 (hib 217/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung erfahren, welche Zuwendungen des Bundes aktuell für die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) im Jahr 2019 vorgesehen sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/7869) unter anderem danach, wie viele von der türkischen Religionsbehörde Diyanet an die Ditib entsandten Imame nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell in deutschen Moscheen tätig sind.