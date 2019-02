Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.02.2019 (hib 218/2019)

Berlin: (hib/STO) "Ditib, Diyanet und die Islamkonferenz in Köln" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/7855). Wie die Fraktion darin ausführt, fand vom 2. bis 4. Januar 2019 in Köln eine von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) veranstaltete Islamkonferenz mit rund 100 Teilnehmern aus 17 Ländern statt. Wissen will sie unter anderem, ob es nach Kenntnis der Bundesregierung zutrifft, dass die türkische Religionsbehörde Diyanet "Einlader zur und Träger der Konferenz war".