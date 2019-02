Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.02.2019 (hib 222/2019)

Berlin: (hib/HAU) Durch die vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat verabschiedete Non-Road-Mobile-Machinery-Verordnung (NRMM-Verordnung), deren Ziel die stetige Reduktion von Emissionen sowie das Ersetzen der ältesten Motoren durch umweltfreundlichere Motoren für mobile Nicht-Straßenfahrzeuge - wie etwa Binnenschiffe - ist, wird nach Auffassung der Bundesregierung "nicht der Einsatz neuer Motoren erforderlich". Das geht aus der Antwort der Regierung (19/7711) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/7352) hervor. In der Antwort verweist die Bundesregierung auf eine Schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann (CDU), (19/2922). Demzufolge würden mit der Verordnung lediglich die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung definiert, die neue Binnenschiffsmotoren künftig zu erfüllen hätten.

Nach Kenntnis der Bundesregierung seien derzeit keine Motoren der Klassen IWP und IWA, die der Stufe V der Verordnung (EU) 2016/1628 entsprächen, am Markt erhältlich, heißt es in der Antwort des Staatssekretärs. Gründe dafür seien laut der Industrie zum einen die geringe Stückzahl an verkauften Motoren (etwa 300 pro Jahr) und zum anderen hohe Zertifizierungskosten der Motoren. Aktuell werde die Nachfrage nach Stufe-V-Motoren durch die anwendbaren Übergangsbestimmungen (längstens bis 2022) begrenzt, antwortet Ferlemann. Erst nach Auslauf der Übergangsbestimmungen könne die Herstellung von Stufe-V-Motoren für zumindest Teile der Industrie interessant werden.