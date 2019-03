Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 28.02.2019 (hib 226/2019)

Berlin: (hib/EIS) Der Markt für gentechnisch veränderte Lebensmittel ist ein Nischenmarkt in Deutschland, erklärt die Bundesregierung in einer Antwort (19/7926) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/7250) zur Forschungsförderung des Bundes für die Agrogentechnik. Gentechnisch veränderte Futtermittel würden hingegen in großem Umfang eingeführt, heißt es dazu weiter. Darüber hinaus erkenne die Bundesregierung die spezifischen Herausforderungen an die Nachweisbarkeit der Anwendung neuer Gentechnikverfahren. In den zuständigen Expertengremien der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik sowie einer vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) koordinierten Arbeitsgruppe zur Erstellung amtlicher Methoden sei mit der fachlichen Bearbeitung von analytischen Fragestellungen begonnen worden. Unter Beteiligung deutscher Untersuchungseinrichtungen würden derzeit vom Europäischen Netzwerk der GVO-Laboratorien (ENGL) die Nachweismöglichkeiten und -grenzen sowie der resultierende Forschungsbedarf diskutiert.