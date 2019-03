Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 28.02.2019 (hib 226/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Zusagen der Autohersteller gegenüber der Bundesregierung hinsichtlich der "Umtauschprämien, Leasingangebote oder Rabattaktionen", die in einem im November 2018 durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) versendeten Schreiben an Besitzer älteren Dieselfahrzeuge aufgeführt wurden, thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7850). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Fahrzeugherstellern vorliegt, welche die Rahmenbedingungen der Umtauschaktionen fixiert. Gefragt wird auch, wie die Bundesregierung überprüft, ob die Rabatte tatsächlich zusätzlich zu den ohnehin im regulären Handel gewährten Nachlässen für die 15 besonders belasteten Regionen gegeben werden.