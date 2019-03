Wirtschaft und Energie/Antwort - 28.02.2019 (hib 227/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Um gesetzliche Neuordnungen beim Energie-Einspeisemanagement und beim Redispatch geht es in der Antwort (19/7655) auf eine Kleine Anfrage (19/7278) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Darin erklärt die Bundesregierung, mit den Änderungen von Vorschriften zum Netzengpassmanagement insgesamt eine effizientere und sicherere Durchführung von Netzengpassmanagement ermöglichen zu wollen. Dadurch sollten die Kosten sinken. Außerdem solle die Benachteiligung von Erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in diesem Bereich beendet werden, heißt es weiter. Bei den geplanten Gesetzesänderungen geht es darum, den Einspeisemanagement-Prozess in anderen Gesetzen im Themenbereich Energie zu regeln als bisher.