Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 01.03.2019 (hib 229/2019)

Berlin: (hib/HAU) Ob die Bundesregierung das Potenzial in der autonomen Schifffahrt für ausreichend hält, um solche Entwicklungen auch in Deutschland zu fördern, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7856) wissen. Gefragt wird auch, wann Gebiete ausgewiesen werden, in denen autonome Schiffe und Systeme zu Testzwecken operieren können.