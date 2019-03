Arbeit und Soziales/Antwort - 01.03.2019 (hib 231/2019)

Berlin: (hib/CHE) Promovierende sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich bei den Unfallversicherungsträgern versichert. So erfasst zum Beispiel im Land Brandenburg die dortige Unfallkasse Promovierende nicht in ihren Satzungsbestimmungen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/7866) auf eine Kleine Anfrage (19/7509) der Fraktion Die Linke.