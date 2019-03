Arbeit und Soziales/Antwort - 06.03.2019 (hib 241/2019)

Berlin: (hib/CHE) Der Bundesregierung liegen noch keine Daten darüber vor, inwiefern das Budget für Arbeit seit seiner Neuregelung im Januar 2018 in Anspruch genommen wurde. Das schreibt sie in ihrer Antwort (19/8047) auf eine Kleine Anfrage (19/7590) der FDP-Fraktion. Mit dem Budget für Arbeit soll Menschen mit Behinderungen der Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt erleichtert werden.