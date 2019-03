Finanzen/Antwort - 06.03.2019 (hib 242/2019)

Berlin: (hib/PK) Nach einer Studie des Bundesfinanzministeriums von Oktober 2016 hat es 2015 in Deutschland 433 sogenannte FinTech-Unternehmen gegeben. Die Zahl weiche allerdings von anderen Studien ab, weil es keine einheitliche Definition des Begriffs gebe, heißt es in der Antwort (19/8020) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/7347) der FDP-Fraktion.

In einer Studie von Ernst & Young 2018 seien 303 Fintechs in Deutschland identifiziert worden, in einer Studie der Comdirekt Bank, auch von 2018, werde die Zahl der FinTechs hierzulande auf 793 beziffert.

Das Europäische Parlament nenne in einer Studie von 2018 insgesamt 991 FinTechs in der Europäischen Union, von denen die meisten (454) im Vereinigten Königreich angesiedelt sind, in Spanien sind es demnach 100, in Deutschland 90 und in Frankreich 64. In den USA sollen der EU-Studie zufolge 1.491 FinTechs ansässig sein.