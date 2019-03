Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.03.2019 (hib 242/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, wie viele deutsche Staatsangehörige sich aktuell in der Türkei in Haft befinden, die seit dem Putschversuch am 15. Juli 2016 "mutmaßlich wegen politischer Strafvorwürfe inhaftiert wurden". Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/8059) danach, inwieweit die Bundesregierung Kenntnisse hat, "gegen wie viele deutsche Staatsangehörige, die aus politischen Gründen in der Türkei in Haft waren beziehungsweise sind, aktuell ordentliche Gerichtsverfahren in der Türkei eingeleitet wurden". Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Fälle von deutschen Staatsangehörigen der Bundesregierung bekannt sind, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können.