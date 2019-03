Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 06.03.2019 (hib 243/2019)

Berlin: (hib/LBR) Bei der 14. Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt in Sharm El Sheik (CBD COP 14) Mitte November 2018 habe sich die deutsche Position in den EU-Positionen widergespiegelt. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/8072) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/7687). Bezüglich eines neuen globalen Rahmens für Biodiversität, vertrete die Bundesregierung die Überzeugung, dass die Biodiversitätsziele der CBD "nicht hinter das Ambitionsniveau des aktuellen Strategischen Plans 2011-2020 zurückfallen dürfen", heißt es weiter. Daher werde sich die Bundesregierung für "einen ambitionierten Nachfolgeprozess" einsetzen. In den Beschlüssen zu den sozio-ökonomischen Erwägungen sowie der Risikobewertung und dem -management bezüglich des Cartagena-Protokolls, habe sich die EU-Position weitgehend durchsetzen können, schreibt die Bundesregierung.