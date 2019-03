Auswärtiges/Antwort - 06.03.2019 (hib 243/2019)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung betrachtet den Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration als "Ergebnis einer Überprüfung von Fakten und Daten zum Thema Migration, die im Rahmen eines offenen, transparenten und inklusiven Prozesses von den Vereinten Nationen gesammelt wurden". Das schreibt sie in der Antwort (19/8044) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/7275). Geordnete, reguläre Migration könne, unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Herkunfts-, Transit- und Zielländer, insbesondere dazu beitragen, sinkende Erwerbspersonenpotenziale in Zielländern und fehlende Erwerbsmöglichkeiten in Herkunftsländern zu kompensieren. Die ökonomischen Vorteile insbesondere der Arbeits- und Ausbildungsmigration, seien unter anderem von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bestätigt worden, heißt es in der Antwort weiter.