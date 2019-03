Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 07.03.2019 (hib 244/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan verzeichnet besonders in den Bereichen berufliche Bildung, Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie in Teilen des Energiesektors und gute Regierungsführung Fortschritte. Ausschlaggebend dafür sei die Reform- und Leistungsbereitschaft der Partnerorganisationen und nachgeordneter Behörden sowie deren Leistungsfähigkeit, betont die Bundesregierung in einer Antwort (19/8031) auf eine Kleine Anfrage (19/7326) der FDP-Fraktion. Auch die personelle Stabilität der Institutionen und der politisch verlässlichen Stellenwert des Sektors innerhalb der afghanischen Regierung sowie die relative Abwesenheit von Korruption sei positiv hervorzuheben.

Die Umsetzung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und der Stabilisierungsmaßnahmen in Afghanistan erfordere aufgrund der fragilen Sicherheitslage ein besonders hohes Maß an Sensibilität, um gleichermaßen die Sicherheit der nationalen und internationalen Mitarbeiter und die Wirksamkeit der Projekte zu gewährleisten, heißt es in der Antwort weiter. Die Durchführungsorganisationen und andere Implementierungspartner passten daher in Rücksprache mit der Bundesregierung kontinuierlich ihre Arbeitsweise an die Bedingungen vor Ort an. Insbesondere setze die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf eine Stärkung nationaler Fachkräfte bei der Projektumsetzung oder ein robustes und flexibles Projektdesign.