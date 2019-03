Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Aktuelle Stunde - 14.03.2019 (hib 275/2019)

Berlin: (hib/HLE) Die für den heutigen Donnerstag geplante Aktuelle Stunde zu den Demonstrationen von Schülern aus Anlass des Klimawandels wird verschoben. Die Abgeordneten werden jetzt am Freitag nach der Debatte zur Teilhabe im Wahlrecht ab etwa 14.50 Uhr zum Thema "Haltung der Bundesregierung zu den Klimastreiks der Fridays for Future Bewegung und der Petition Scientists for Future" debattieren. Die Aktuelle Stunde findet auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen statt.