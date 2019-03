Haushalt/Kleine Anfrage - 14.03.2019 (hib 275/2019)

Berlin: (hib/HLE) In welchem Umfang und in welchem Rhythmus Länder und Hochschulen dem Bund Daten und Berichte über die Verwendung der Mittel aus der Exzellenzstrategie vorlegen werden, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/8184) erfahren. Die Bundesregierung soll außerdem angeben, auf welchen rechtlichen Grundlagen die Verwendung der Mittel im Rahmen der Exzellenzstrategie kontrolliert wird.