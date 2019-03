Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 19.03.2019 (hib 291/2019)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung betrachtet die Vereinigung orthodoxer Kirchen in der Ukraine als innerkirchliche Angelegenheit. Wie sie in der Antwort (19/8175) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/7913) schreibt, habe sie keine eigenen Erkenntnisse hinsichtlich einer die Religionsfreiheit einschränkenden "Bedrängung" der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. "Nach Einschätzung der Bundesregierung gewährleistet der ukrainische Staat die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Existenz und das Wirken religiöser Körperschaften in Einklang mit den Verfassungsbestimmungen."