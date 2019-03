Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.03.2019 (hib 310/2019)

Berlin: (hib/STO) Den Krankenstand in obersten Bundesbehörden thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/8399). Darin erkundigt sie sich danach, in welchen drei obersten Bundesbehörden die durchschnittlichen krankheitsbedingten Abwesenheitstage je Mitarbeiter nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen drei Jahren am höchsten waren. Auch möchte sie unter anderem wissen, welche Maßnahmen zur Verringerung des Krankenstandes in diesen obersten Bundesbehörden die Bundesregierung bereits ergriffen hat und welche sie zu ergreifen plant.