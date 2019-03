Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 21.03.2019 (hib 310/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Welche Studien das Bundesbauministerium in seinem Themenbereich seit Januar 2017 in Auftrag gegeben hat, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/8454) wissen. Die Abgeordneten fragen auch nach Inhalten, Laufzeit und Budget. Außerdem interessieren sie sich für abgeschlossene Studien und Details zu deren Veröffentlichung.