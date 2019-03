Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.03.2019 (hib 325/2019)

Berlin: (hib/PK) Mit Aktivitäten des Ku-Klux-Klan in Deutschland befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/8637). Im Januar 2019 seien zwölf Objekte der Gruppierung "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland" durchsucht und etliche Waffen gefunden worden. Die Abgeordneten wollen wissen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Aktivitäten dieser Gruppierung hat.