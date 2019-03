Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.03.2019 (hib 325/2019)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion interessiert sich für die Verbindungen der Hisbollah zur Organisierten Kriminalität in Deutschland. Die Abgeordneten erkundigen sich in einer Kleinen Anfrage (19/8577) nach Organisationen und Vereinen in Deutschland, die der Hisbollah nahe stehen. Außerdem fragen sie, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über Verbindungen der Hisbollah zu kriminellen libanesischen Clans in Deutschland hat.