Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 27.03.2019 (hib 326/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Von Problemen für Ladesäulenbetreiber bezüglich der technischen Umrüstung berichtet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/8471). Die Abgeordneten verweisen auf Medienberichte, wonach es zum Teil kaum geeignete Lösungen gibt, um die Fristen bei Übergangsregelungen beim Mess- und Eichrecht einzuhalten. Sie möchten wissen, wie die Bundesregierung sicherstellen will, dass solche Betreiber ihre Ladesäulen im Einsatz lassen werden. Die Frist endet am 1. April 2019.