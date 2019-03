Verteidigung/Kleine Anfrage - 29.03.2019 (hib 338/2019)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Sanierung der "Gorch Fock". In einer Kleinen Anfrage (19/8450) will sie unter anderem wissen, welche Reparaturen seit der Bedarfsinstandsetzung 2013 an dem Segelschulschiff der Bundeswehr ausgeführt wurden, wie hoch die ursprünglichen und die tatsächlichen Kosten waren und welche weiteren Kosten erwartet werden. Zudem möchte sie erfahren, ob der Bau eines neuen Segelschulschiffes erwogen wurde und wie hoch die Kosten dafür ausfallen würden.