Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 29.03.2019 (hib 338/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft über die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten kultur- und medienpolitischen Vorhaben. In einer Kleinen Anfrage (19/8332) will sie von der Bundesregierung unter anderem wissen, wann der angekündigte "Bericht zur sozialen und wirtschaftlichen Situation der Künstlerinnen, Künstler und Kreativen zur Gleichstellung und Diversität im Kultur- und Medienbereich" vorgelegt wird. Zudem möchte sie erfahren, welche konkreten Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit in Kunst, Kultur und Medien und zur Förderung der kulturellen Bildung ergriffen wurden. Ebenso möchte sie über die Schritte zur Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe informiert werden.