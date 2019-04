Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.04.2019 (hib 355/2019)

Berlin: (hib/HAU) Mit Blick auf die Tunnelhavarie 2017 bei Rastatt-Niederbühl und die damit verbundene 51-tägige Sperrung der Rheintalstrecke, die "in den europäischen Volkswirtschaften allein im Schienengüterverkehr Schäden in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro verursacht haben", fragt die FDP-Fraktion nach Plänen der Bundesregierung, um Ausweichstrecken zu schaffen. In einer Kleinen Anfrage (19/8574) erkundigen sich die Abgeordneten konkret, inwieweit die Bundesregierung den Ausbau der grenzüberschreitenden Schienenprojekte zwischen Mannheim und Basel, insbesondere auf den Strecken Saarbrücken-Hagenau-Rastatt-Karlsruhe (Brücke Wintersdorf) und Ludwigshafen-Wörth-Hagenau-Straßburg plant.