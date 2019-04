Kultur und Medien/Antrag - 05.04.2019 (hib 374/2019)

Berlin: (hib/AW) Menschen, die während des Nationalsozialismus als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" verfolgt wurden, sollen nach dem Willen der FDP-Fraktion als NS-Opfergruppe anerkannt werden. In einem Antrag (19/8955) fordern die Liberalen die Bundesregierung auf, zu prüfen, wie den noch lebenden Opfern eine angemessene und würdige Entschädigung für ihre Verfolgung gewährt werden kann. Zudem soll den beiden Opfergruppen in der Erinnerungskultur ein "würdiges und angemessenes Erbe und Gedenken" bereitet werden. Das Gedenkstättenkonzept des Bundes sei entsprechend zu überarbeiten. Während des NS-Regimes seien zehntausende Menschen als sogenannte "Asoziale" und "Berufsverbrecher" entrechtet, zwangssterilisiert, ermordet und in Konzentrationslager verschleppt worden. Dieses Unrecht wirke wegen der bislang nicht erfolgten Anerkennung als NS-Opfergruppen bis heute fort.