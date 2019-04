Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 08.04.2019 (hib 383/2019)

Berlin: (hib/HAU) Der Bund-Länder-Fachausschuss StVO hat sich nach Angaben der Bundesregierung dafür ausgesprochen, Radschnellwege zukünftig bundeseinheitlich in regelmäßigen Abständen mittels eines grünen Sinnbilds zwecks Verbesserung der Erkennbarkeit zu kennzeichnen. Eine entsprechende Verkehrsblatt-Verlautbarung werde derzeit vorbereitet, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/8718) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der FDP (19/8213). Die Liberalen hatten darauf aufmerksam gemacht, dass das Land Berlin im Rahmen einer ersten Testphase damit begonnen habe, ausgewählte Radfahrstreifen grün einzufärben, statt das bislang deutschlandweit übliche Rot zu verwenden und die Bundesregierung gefragt, "ob auch in anderen Bundesländern oder Kommunen Radfahrstreifen mit grüner Farbe markiert werden sollen oder bereits markiert wurden".

Der Antwort zufolge liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse darüber vor, dass andere Länder nach dem Vorbild Berlins Radfahrstreifen angelegt und gekennzeichnet haben beziehungsweise dies planen. Die Thematik sei im zuständigen Bund-Länder Fachausschuss besprochen worden, heißt es in der Vorlage.