Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 09.04.2019 (hib 388/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleine Anfrage (19/8865) nach der Zusammenarbeit zwischen dem Öko-Institut e.V. und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Auskunft über an das Institut vergebene Aufträge sowie den Austausch von Mitarbeitern zwischen Institut, Ministerium beziehungsweise Behörden.