Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 09.04.2019 (hib 388/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/8870) nach der "Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und Naturschutzorganisationen". Die Liberalen wollen unter anderem wissen, ob und in welcher Höhe Bundesmittel seit 2014 an bestimmte Organisationen geflossen sind.