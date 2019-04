Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 09.04.2019 (hib 389/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die "meteorologischen Auswirkungen von ultrafeinen Partikel aus mit modernen Rauchgasreinigungsanlagenen ausgestatteten Kohlekraftwerken in Deutschland" erfragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/8973). In der Anfrage verweist die Fraktion auf negative gesundheitliche Effekte des Ultrafeinstaubs sowie die Vermutungen, nach denen Ultrafeinstaub zu "extremen, wenigsten örtlich auftretenden Wetterereignissen" führen könne.