Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 09.04.2019 (hib 389/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/8868) nach von Wölfen gerissenen Nutz- und Haustieren. Von der Bundesregierung will die Fraktion Auskunft über die Zahlen für 2017 und 2018. Außerdem interessieren sich die Liberalen für die Zahl der in Deutschland lebenden Wölfe.