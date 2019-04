Finanzen/Antwort - 10.04.2019 (hib 403/2019)

Berlin: (hib/HLE) Die Erprobung des Zertifizierungsverfahrens im Projekt "Zertifizierung eines Sicherheitsmodus für Registrierkassen und weitere Aufzeichnungssysteme" läuft planmäßig. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/8684) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/7974) mit, die sich nach der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen erkundigt hatte. Es werde davon ausgegangen, dass die zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen rechtzeitig in den Verkehr und flächendeckend in Einsatz gebracht werden könnten, heißt es in der Antwort.