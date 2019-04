Finanzen/Kleine Anfrage - 10.04.2019 (hib 403/2019)

Berlin: (hib/HLE) Die Verbesserungsvorschläge europäischer Finanzaufsichtsbehörden zur sogenannten PRIPs-Verordnung sind Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/9004). Die Bundesregierung soll die Vorschläge bewerten. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreiben die Abgeordneten, die PRIIPs-Verordnung für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte bereite in der Praxis nach wie vor große Probleme insbesondere für die zum Teil sehr irreführenden Performance-Szenarien, die in den Basisinformationsblättern angegeben werden müssten.