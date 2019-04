Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 11.04.2019 (hib 413/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die Wassersicherheit entlang des Nils und das chinesische Engagement in Äthiopien ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/8906) der FDP-Fraktion. Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, wie die Bundesregierung die Vergabe der Aufträge zur Fertigstellung des "Grand Ethiopian Renaissance Dam" an chinesische Unternehmen bewertet und welche potenziellen politischen Gefahren davon ausgehen könnten. Außerdem fragen sie, welche Konsequenzen und konkreten politischen Maßnahmen die Bundesregierung aus den steigenden chinesischen Infrastrukturausgaben in Afrika und speziell am Horn von Afrika und in den Nil-Anrainerstaaten zieht.