Kultur und Medien/Wahlvorschlag - 11.04.2019 (hib 414/2019)

Berlin: (hib/AW) Erneut nominiert die AfD-Fraktion in einem Wahlvorschlag (19/9257) ihre Abgeordneten Nicole Höchst als Mitglied und Petr Bystron als stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der "Bundesstiftung Magnus Hirschfeld". Beide Abgeordnete hatten bei den Wahlen am 21. März und 14. Februar 2018 sowie am 13. Dezember und 8. November 2018 die nötige Stimmenmehrheit nicht erhalten.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung, um vor allem die nationalsozialistische Verfolgung Homosexueller in Erinnerung zu halten, das Leben und Werk des Arztes und Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld (1868-1935) sowie das Leben und die gesellschaftliche Lebenswelt Homosexueller in Deutschland zu erforschen und ihrer gesellschaftlichen Diskriminierung entgegenzuwirken.