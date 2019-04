Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 11.04.2019 (hib 416/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung weiß um Kostenaufwuchs und Terminverzögerungen bei Bundesbauten und will mit einer "Reform Bundesbau" für besseres Management sorgen. Das geht aus der Antwort (19/8889) auf eine Kleine Anfrage (19/8403) der FDP-Fraktion hervor. Darlegen könne sie die angefragten Daten allerdings nicht, erklärt die Bundesregierung. Die Daten lägen in dieser Form nicht vor und wären nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, was sich unter anderem mit der mehrfachen Umstrukturierung der verantwortlichen Behörde BBR begründe. In einer Vorbemerkung erklärt die Bundesregierung, dass sich Abweichungen im Zusammenhang mit dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin "multifaktorielle Ursachen" hätten.

Zwischen 2009 und 2018 hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) den Angaben zufolge 5,76 Milliarden Euro für Baumaßnahmen aufgewendet. Eigenkosten des Amts sind darin nicht enthalten.