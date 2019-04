Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 11.04.2019 (hib 416/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Um Pläne für ein Batteriezellenwerk in der Lausitz geht es in einer Kleinen Anfrage (19/9094) der FDP-Fraktion. Im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Region möchten die Abgeordneten wissen, wie konkret die Überlegungen sind.