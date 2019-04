Finanzen/Antwort - 12.04.2019 (hib 417/2019)

Berlin: (hib/HLE) Die Investitionsquote in Deutschland liegt mit 20,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts leicht über der Investitionsquote in der gesamten Europäischen Union, die 20,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (29/8834) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/8243) mit. Außerdem wird berichtet, dass der europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bis Ende 2020 zusätzliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro mobilisieren will. Der EFSI sei ein sinnvolles Instrument, um Finanzmittel zur Unterstützung zusätzlicher privater Investitionen zu beschaffen, erklärt die Bundesregierung.